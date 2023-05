How to Watch the 2023 FIFA U-20 World Cup Argentina Live for Free Without Cable

Emanating live from La Plata, Mendoza, San Juan and Santiago del Estero, Argentina is the FIFA U-20 World Cup. Hungry under-20 athletes from 24 nations will compete with matches airing live on FS2 and FOX Soccer Plus. Can the USMYNT win its first U-20 World Cup trophy? Will another nation take home the top prize? Or will one of the 11 nations that have already captured gold win it again? Find out starting this Saturday, May 20 through Sunday, June 11 on Fox Sports 2 and Fox Soccer Plus. Follow along with a 7-Day Free Trial of Fubo.

If this is the first time you’re hearing of the FIFA U-20 World Cup — you’re not alone. The U-20 version of the global competition was first played in 1977 with Tunisia as the host nation and is played every two years, this year in Argentina. 11 nations have won the event, including Brazil, Portugal, Serbia, Ghana, Spain, Russia, Germany, England, France and most recently, Ukraine. Argentina, this year’s host nation, has won the event a record seven times.

DATE ON-AIR TIME (ET) MATCH VENUE NETWORK Group Stage Sat 05/20 1:50 PM USA vs Ecuador Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FSP Sun 05/21 6:00 AM (D) Fiji vs Slovakia Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FS2 Sun 05/21 8:00 AM (D) Guatemala vs New Zealand Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FS2 Sun 05/21 10:00 AM (D) Argentina vs Uzbekistan Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FS2 Sun 05/21 1:50 PM Israel vs Colombia Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP Sun 05/21 4:50 PM Italy vs Brazil Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Sun 05/21 4:50 PM Senegal vs Japan Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP Sun 05/21 9:00 PM (D*) Nigeria vs Dominican Republic Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Mon 05/22 1:50 PM England vs Tunisia Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2 Mon 05/22 1:50 PM France vs Korea Republic Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FSP Mon 05/22 4:50 PM Gambia vs Honduras Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Mon 05/22 4:50 PM Uruguay vs Iraq Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP Tue 05/23 1:50 PM USA vs Fiji Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FS2 Tue 05/23 1:50 PM Uzbekistan vs New Zealand Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FSP Tue 05/23 4:50 PM Argentina vs Guatemala Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FS2 Tue 05/23 4:50 PM Ecuador vs Slovakia Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FSP Wed 05/24 1:50 PM Italy vs Nigeria Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Wed 05/24 1:50 PM Senegal vs Israel Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP Wed 05/24 4:50 PM Brazil vs Dominican Republic Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Wed 05/24 4:50 PM Japan vs Colombia Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP Thu 05/25 1:50 PM Uruguay vs England Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2 Thu 05/25 1:50 PM France vs Gambia Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FSP Thu 05/25 8:30 PM (D*) Korea Republic vs Honduras Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Thu 05/25 10:30 PM (D*) Iraq vs Tunisia Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2 Fri 05/26 1:50 PM Slovakia vs USA Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FS2 Fri 05/26 4:50 PM New Zealand vs Argentina Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FSP Fri 05/26 8:00 PM (D*) Ecuador vs Fiji Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FS2 Fri 05/26 10:00 PM (D*) Uzbekistan vs Guatemala Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FS2 Sat 05/27 1:50 PM Brazil vs Nigeria Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP Sat 05/27 8:00 PM (D*) Dominican Republic vs Italy Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Sat 05/27 4:00 AM (D*) Colombia vs Senegal Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2 Sun 05/28 6:00 AM (D) Japan vs Israel Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Sun 05/28 1:50 PM Iraq vs England Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2 Sun 05/28 1:50 PM Tunisia vs Uruguay Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FSP Sun 05/28 10:00 PM (D*) Korea Republic vs Gambia Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FSP Sun 05/28 12:00 AM (D*) Honduras vs France Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP Round of 16 Tue 05/30 1:20 PM 1B vs 3A/C/D Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Tue 05/30 4:50 PM 2A vs 2C Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza FS2 Wed 05/31 1:20 PM 1D vs 3B/E/F Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2 Wed 05/31 1:20 PM 1C vs 3A/B/F Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FSP Wed 05/31 4:50 PM 1E vs 2D Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2 Wed 05/31 4:50 PM 1A vs 3C/D/E Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FSP Thu 06/01 1:20 PM 1F vs 2E Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FSP Thu 06/01 4:50 PM 2B vs 2F Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FSP Quarterfinals Sat 06/03 1:20 PM W37 vs W40 Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FSP Sat 06/03 4:50 PM W42 vs W39 Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan FSP Sun 06/04 4:50 PM W38 vs W44 Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FS2 Sun 06/04 7:00 PM (D*) W43 vs W41 Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero FS2 Semifinals Thu 06/08 1:20 PM W45 vs W46 Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2 Thu 06/08 4:50 PM W47 vs W48 Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP 3rd Place Match Sun 06/11 1:20 PM Third Place Match Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FSP Final Sun 06/11 4:50 PM Final Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata FS2

